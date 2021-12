Bezorgpieten en videobellen: zo gaan Utrechtse scholen om met quarantaine-kids tijdens Sinterklaas

Een voetbal, Lego-poppetje, trein, hockeystick of mascara. Ieder jaar is het weer een uitdaging om een surprise in elkaar te flansen. Maar dit jaar kan het óók nog eens voor niks zijn geweest, want wie in quarantaine zit, kan natuurlijk geen surprise uitpakken. Of toch wel? Op basisschool De Brug in IJsselstein hebben ze daar iets op bedacht, vertelt directeur Rick de Vos.