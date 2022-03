Bezwaar maken tegen WOZ-waarde van je huis: dat kun je in deze gemeenten zélf doen via Elianne’s site

Groot tekort aan zorgmede­wer­kers verwacht in Utrecht: ‘Moeten iets doen nu het nog kan’

Onder andere in de regio Utrecht ontstaat in 2031 een groot tekort aan zorgmedewerkers, dat blijkt uit een analyse van Utrechtzorg. Het zou gaan om een gat van bijna 14.000 medewerkers en dat heeft negatieve gevolgen voor de zorg. ,,We moeten er nu iets aan doen, anders is het te laat.”

17:30