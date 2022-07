Biebfiets scheurt deze zomer door de stad: voorgelezen op bijzondere locaties

Deze zomer rijdt de biebfiets door de Utrechtse wijken. Met de mobiele voorleeshoek rijden schrijvers en medewerkers van de bibliotheek door de stad om verhalen te vertellen. Nina de Hondt is programmeur van het project en sporadisch zelf ook voorlezer. Wij vragen aan haar wat we allemaal kunnen verwachten tijdens de tweede week dat de biebfiets door de stad scheurt.

Hoe gaat het in z’n werk? Rijden jullie als een ijscokar door de wijk met een belletje?

,,Nee, niet als een ijscokar door de wijk helaas! We lezen voor uit het boek De spoken van het Stadhuis en andere Utrechtse verhalen. Hierin zitten twintig verhalen over twintig bijzondere locaties in de stad. Op die twintig plekken gaan we de verhalen daadwerkelijk voorlezen.’’

Kan iedereen gewoon gezellig aansluiten?

,,Het is openbaar, iedereen kan er naartoe. Zo staan we bijvoorbeeld volgende week in de Domtoren, dan is dat stuk ook vrij toegankelijk voor publiek, en dan kunnen mensen ook met korting verder de toren in.’’

Hoe hou je eigenlijk kinderen er met hun aandacht bij zo buiten?

,,De schrijvers die hun verhaal voorlezen kennen hun verhaal natuurlijk heel goed, dus die kunnen het ook heel goed voorlezen. En we hebben wel echt een leuke setting gecreëerd. Met een kleedje en krukjes en stoelen. Dus als de kinderen nog echt klein zijn mogen ze lekker op het kleed zitten om te tekenen en te luisteren.’’

Kunnen mensen ook boeken lenen bij de fiets?

,,Nee dat kan jammer genoeg niet, misschien voor volgende keer want dat lijkt me wel heel leuk. Wel hebben we andere boeken bij ons die mensen ter plekke kunnen lezen. Toen we bij het spoorwegmuseum stonden, hadden we bijvoorbeeld allemaal boeken over treinen bij ons.’’

Het verdere programma van de biebfiets is te vinden via www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/zomer22.

