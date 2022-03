Bier drinken in een voormalige koeienstal: dit is de jongste stadsbrouwerij van Utrecht

Lekker karaoke zingen kan binnenkort in deze Utrechtse werfkel­ders (en je waant je in Tokio)

Jezelf wanen in de met neon verlichte straten van Tokio: binnenkort kan het in de Utrechtse werfkelders. De karaokebar Duke of Tokyo opent daar binnenkort de deuren. ,,Tokio is overdreven, dus de Duke of Tokyo ook.”

8 februari