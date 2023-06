Biertje in het park mag niet, maar openlijk harddrugs gebruiken is prima in Utrecht: zo zit dat

UPDATE Mo ‘De Vleermuis’ moet 15 jaar de cel in voor dodelijke schietpar­tij tijdens feestje in vol Utrechts café

Hij ging naar binnen om een campingruzie met een volkszanger te beslechten, maar in het tumult dat volgde vond een andere Utrechter de dood. Mohamed A., alias De Vleermuis, moet vijftien jaar de cel in vanwege de dodelijke schietpartij in het Utrechtse café De Plak waarbij Paul Kros (37) om het leven kwam en een vrouw levensgevaarlijk gewond raakte.