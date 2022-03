Bij deze jachthaven kun je straks tapas eten aan de Lek

Uitgekocht

Even was stichting Jachthaven en Camping De Helling, die eerste keus had, in beeld. De onderhandelingen liepen op niets uit. Tijdens de zoektocht is het pand gebruikt door kunstenaars. Nu wordt de oorspronkelijke bestemming in ere hersteld. De overeenkomst is onder voorbehoud, de omgevingsvergunning voor de verbouwing nog niet rond. Het is niet bekend wanneer de werkzaamheden starten.