Bij elke hoosbui zien ze in deze straat al jaren de drollen en tampons langsdrijven: ‘Echt schandalig’

De Utrechtse favorieten van Sharon: 'Als het nog niet queer genoeg was, is het dat nu wel!'

De beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is de beurt aan Sharon Prince (25), programmeur van het Queer Film Festival Utrecht. Dit zijn de lievelingsplekken van Sharon!