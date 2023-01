Bij restaurant Parkhuis in Amersfoort zijn twee dingen zeker: het toetje is machtig en de porties groenten riant

In Doorn spaar je geen voetbal­plaat­jes of bestekze­gels, maar histori­sche stickers van het dorp

Voetbalplaatjes of bestekzegels? Niet bij de Jumbo in Doorn. Daar spaar je voor dat ene plaatje van een tram of paard en wagen uit vervlogen Doornse tijden. De verzamelplaatjes zijn een vondst van Roland van Barneveld die al van kinds af aan een fascinatie voor de Doornse geschiedenis had.

