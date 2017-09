Bijeenkomst over komst tippelzone Elektronweg

Twitterhit Kraaitje Hans is gevlogen

17:48 Hans, de tamme kraai van de Utrechtse boswachter Tim Hogenbosch, is weg. De twee werden een Twitterhit nadat Hogenbosch het kraaitje onder zijn hoede nam. ,,Ik wist dat hij een keer weg zou gaan, maar ik kijk toch nog snel even om als ik geritsel hoor in de tuin.’’