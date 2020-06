Bijenvolk neemt bzzzit van Utrechtse Krugerstraat

,,Ik zag ze vanochtend al rondvliegen in de buurt. En opeens streken ze neer", zegt Rob van Dam, die het schouwspel fotografeerde. ,,Het was een mooi gezicht, erg leuk om te zien."

Lang bleven de bijen niet op hun nieuwe stek. Een ingeseinde imker bracht het volk terug naar Park Oog in Al, waar ze een veilige plek krijgen in een bijenkast.

In deze tijd van het jaar, dat bijen het meest actief zijn, strijken volken of delen daarvan wel vaker neer op bijzonder plekken. Zo haalde een imker enkele jaren geleden rond dezelfde tijd van het jaar eens een compleet bijenvolk uit een fietstas van een geparkeerde fiets, in hartje Zeist.

Of het in de Krugerstraat wellicht ‘protestbijen’ waren, vraagt Van Dam met een knipoog. Ooit was er in Utrecht ook een Krugerbrug, immers: net als de straat vernoemd naar de vijfde president van Zuid-Afrika. Maar toen die brug begin jaren 80 werd verbouwd, werd de voormalige held intussen vooral gezien als een groot voorvechter van een blank Zuid-Afrika en als voorloper van het apartheidsregime. Een racist dus. En dus ligt inmiddels al decennialang de Sowetobrug over het Merwedekanaal.