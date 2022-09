Bijna 150 meter extra walmuur aan de Oudegracht hersteld: ‘Trots en zuinig op’

Atelierrou­te in Driebergen dit jaar niet één maar twee weekenden: ‘Mensen willen mooie dingen zien’

De atelierroute in Driebergen wordt in oktober over twee weekenden uitgesmeerd. Vorig jaar gebeurde dat voor het eerst en het was een groot succes. Zo kan het publiek veel meer ateliers bezoeken. ,,Het is erg leuk om mensen te ontmoeten en te tonen wat je doet.’’

27 september