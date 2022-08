Bijna 300.000 euro euro opgehaald voor onderzoek naar kanker met zwemtocht door de Vecht

Mirjam en Peter blijven vechten tegen windmolens in achtertuin: ‘Dat worden een hoop slapeloze nachten’

Ze viel bijna letterlijk van haar stoel toen ze hoorde windpark Goyerbrug alsnog in haar achtertuin te krijgen, maar Mirjam Trienekens is niet van plan zich daarbij neer te leggen: ,,We krijgen keer op keer het deksel op de neus, maar we zullen strijden tot het bittere einde.’’

24 augustus