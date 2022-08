Bijna duizend man zorgen met de Plandelman voor zwerfafvalvrije straten in Utrecht

Utrecht in 1903 Het verhaal van Nicolas Beets: de vrolijke student, stijve dominee én een sociaal betrokken Utrechter

Van vrolijke student tot stijve dominee: zo omschreef het Utrechts Nieuwsblad Nicolaas Beets 150 jaar na zijn geboorte (1814). Onder het pseudoniem Hildebrand schreef Beets tijdens zijn studententijd de Camera Obscura, dat in 1839 verscheen. Daarmee veroverde hij een belangrijke plek in de literatuurgeschiedenis. Ruim vijftig jaar woonde hij in de Utrechtse Boothstraat. Hij overleed op 13 maart 1903.

28 augustus