Bijna miljoen euro voor festiviteiten rond Utrecht 900 in tweede subsidieronde

Hoe oude spullen in de vitrine van een wachtkamer mensen met dementie en angsten kunnen helpen

Hij weet alles over de geschiedenis van Zeist. En dat komt goed van pas. Want tandprotheticus Luko van ’t Hoenderdaal krijgt regelmatig mensen in zijn praktijk die extreme angst of dementie hebben. Het delen van een stukje historie brengt deze mensen tot rust.

5 april