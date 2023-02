Bijna niemand keek op de Druktemonitor, en dus trekt de provincie de stekker eruit

met poll Maximale ouderbij­dra­ge solidair? Partijen vrezen dat er dan juist hélemaal geen geld meer is voor uitjes

Utrecht gaat samen met schoolbesturen onderzoeken of er een maximum gesteld kan worden aan de vrijwillige ouderbijdrage. Om ongelijkheid tegen te gaan, wordt er ook bekeken of er een schoolfonds kan komen, waarin alle geïnde ouderbijdragen gestort worden. Deze pot zou vervolgens evenwichtig over alle scholen verdeeld moeten worden.

