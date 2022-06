Bijna tijd voor Keti Koti: zo zal de herdenking van het slavernijverleden van Utrecht eruit zien

Elk jaar op 1 juli wordt er tijdens Keti Koti gevierd dat op deze datum de slavernij is afgeschaft in Suriname en een deel van de Caraïben. Ook in Utrecht staat deze dag in het teken van herdenking en viering. Wat kunnen we verwachten tijdens de vijfde editie van Keti Koti in de Domstad? Even vragen aan Leroy Lucas, voorzitter van comité 30 juni/ 1 juli.

Wat is Keti Koti eigenlijk?

,,Keti Koti is de ceremonie waarbij we stilstaan bij de bevrijding van de tot slaaf gemaakte Afrikanen die tijdens de trans-Atlantische slavernij vanuit Afrika naar de Caraïben en Suriname zijn vervoerd.’’

Waarom moet Utrecht zelf een aparte slavernijherdenking houden?

,,We zijn er achter gekomen dat Utrecht zelf ook een pittig slavernijverleden heeft. We hadden heel lang de cijfers nog niet. In 2021 kwam het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ uit. Hieruit bleek dat veel Utrechters vroeger geld hebben verdiend aan de slavernij. Met dat geld hebben zij toentertijd het gezicht van Utrecht bepaald, dat maakt dat het slavernijverleden onderdeel is van Utrecht. Dit kwam in alle grote steden in Nederland voor.’’

Jullie doen deze herdenking door heel Nederland?

,,Ja, er zijn meerdere Keti Koti organisaties door heel Nederland, en dus ook in Utrecht en Amersfoort. Op 1 juli hebben we bovendien een grote centrale bijeenkomst in het Oosterpark in Amsterdam. Daarnaast heeft elke regio zijn eigen Keti Koti vieringen.’’

Wat is er dit jaar anders dan voorheen?

,,Omdat Utrecht 900 jaar bestaat en dit onze vijfde editie is, stond de hele maand juni in het teken van Keti Koti. Dus er zijn de hele maand evenementen door de stad heen. Op 30 juni is de ceremonie zelf, met een herdenkingswandeling en de herdenking bij het Centraal Museum. Het is een feest en herdenking voor iedereen, dus ook iedereen is welkom!’’

