Bijstand, slechte gezondheid én verwoestende gasexplosie: dit is het ‘afvoerputje’ van Bilthoven

Toen brandweer­man Peter onder het puin vandaan kwam, wist hij: ‘We hebben héél veel engeltjes gehad’

Brandweercommandant Peter Dekker stond donderdag in de flatportiek in Bilthoven die plotseling explodeerde door een gaslek. Hij kreeg stenen over zich heen, lag onder het puin. En bekommerde zich - nadat hij zichzelf bevrijdde- zo snel als hij kon om zijn manschappen en collega's die gewond raakten. Nu vertelt hij over een bizarre ochtend. ,,Er zat een vracht aan engeltjes op onze schouders.’’

23 april