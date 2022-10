Bijstandsuitkering maar toch boodschappen of geld ontvangen? Zeist versoepelt de regels

Het kan gaan om een bedrag per persoon per jaar dat mensen in natura (bijvoorbeeld boodschappen) of in geld mogen ontvangen. Deze giften worden dan niet verrekend met de bijstandsuitkering.

Het initiatief voor de verruiming van de regels kwam van de PvdA en Seyst.Nu in de gemeenteraad. Die signaleerde grote financiële problemen bij inwoners van Zeist door zowel de prijsstijging van de energielasten als de inflatie bij de kosten van levensonderhoud. Vooral voor mensen die leven van een bijstandsuitkering.

Landelijke discussie

In 2020 ontstond landelijke discussie, tot in de Tweede Kamer aan toe, over een conflict rond een vrouw met een bijstandsuitkering uit de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland). Zij moest ruim 7000 euro terugbetalen omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. De vrouw schond volgens de gemeente de inlichtingenplicht door dit niet te melden.

De rechter verlaagde de vordering op de vrouw uiteindelijk in hoger beroep: ze moest alsnog 2835 euro betalen.

Uitvoering aan verdere versoepeling geven

Inmiddels zijn er meer gemeenten in Nederland die mensen in de bijstand toestaan om in meer of mindere mate giften te ontvangen. Meestal gaat het om een bedrag tot 1200 euro dat mensen in de bijstand niet meer hoeven te melden.

Zeist had tot nu toe al in haar beleidsregels bepaald dat giften boven een bedrag van 1000 euro in geld of 1500 euro in goederen worden verrekend met de uitkering. Zeist gaat in overleg met de RDWI (sociale dienst) en anderen gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan verdere versoepeling van de regels.

