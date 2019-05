Bijzonder: Chinese stad Shenzhen heeft een heuse nijntjemetro

Regelmatig staren Chinezen gefascineerd naar het nijntjeverkeerslicht op de Lange Viestraat in Utrecht of halen ze capriolen uit om het figuurtje op de foto te krijgen. Maar nu hoeven ze niet de wereld over te reizen om van ’s werelds beroemdste konijn te genieten. Dat kan namelijk ook in hun eigen land in de vrolijke metro, die in het teken staat van nijntje.



De binnenkant van de metro is volledig versierd met afbeeldingen van het konijn van Dick Bruna. Ook het bruine hondje Snuffie staat erin afgebeeld en zelfs de bekende bloemen met witte blaadjes en geel hart ontbreken niet.



Helaas voor de inwoners van Shenzhen rijdt de metro maar tijdelijk. Chinezen zullen dus toch weer naar Utrecht moeten komen om écht kennis te maken met nijntje.