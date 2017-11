Bijzonder outfits op Comic Con

In de Jaarbeurs vindt vandaag en morgen de wintereditie van de Dutch Comic Con plaats. Liefhebbers van games, fantasy en science fiction komen van heinde en ver naar Utrecht om hun helden te eren. Wie als leek over de beurs loopt, kijkt zijn ogen uit. De ene bezoeker is nog mooier uitgedost en verkleed dan de ander. Het AD sprak met een paar van hen.

Volledig scherm Milan Terpstra. © Koen Laureij

Milan Terpstra (20) uit Appeltern, plaatsje bij Nijmegen. Milan volgt de opleiding tot leraar basisonderwijs. Hij is gekleed als Raiden uit het Japanse spel Metal Gear Rising. Raiden neemt het hierin op tegen het kwaad. Milan heeft zijn outfit zelf gemaakt. ,,Ik ben er 1,5 maand mee bezig geweest. Het bestaat onder andere uit foam en schroeven.’’ Vorig jaar was hij gekleed als Yasuo, een fictieve figuur uit de serie Leaque of Legends. ,,Ik heb drie pakken.’’

Volledig scherm Sanne Rietveld. © Koen Laureij

Sanne Rietveld (26) uit Almere is vandaag de prinses Hilda uit het spelletje Legends of Zelda. Met name de slechtste kant van Zelda, spreekt haar aan, vertelt ze. Sanne heeft een paarse jurk aan. Zelfgemaakt van foam en thermoplastic. ,,Daar ben ik vier maanden mee bezig geweest.’’ Het is al het vijfde pak dat de Almeerse gemaakt heeft. Vorige keer deed ze mee met de wedstrijd voor de mooiste outfit. ,,Die won ik,’’ klinkt het trots. Ook vandaag heeft ze zich weer opgegeven.

Volledig scherm Mylène Koopmans en Chayenne Hendriks. © Koen Laureij

De Rotterdamse Mylène Koopmans (22) en Haagse Chayenne Hendriks (19) hebben elkaar vorig jaar via de Comic Con beurs leren kennen. Mylene is gekleed als de Franse heldin Jeanne d’Arc uit het gelijknamige spel. Chayenne is de Vampire Reign Krul uit het spel Seraph of te End. ,,Haar karakter spreek mij wel aan en het is een spannende fantasy-serie.’’ Chayenne heeft het kostuum van Mylène in elkaar geknutseld. ,,Ik maak de kostuums liever zelf. Als je het aan hebt, straal je meer uit.’’ Beide meiden zijn vanochtend gekleed en al vanuit Rotterdam en Den Haag naar Utrecht gekomen. Ze kregen niet veel commentaar over hun uiterlijk.

Volledig scherm Wesley Holtkamp. © Koen Laureij