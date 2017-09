Bijzonder: timelapse van Utrecht in alle seizoenen

Ter Mors studeerde aan de Universiteit Utrecht, maar dat had niets met zijn passie voor film te maken. „Dat deed ik ernaast. Een hobby waar ik nu mijn beroep van heb gemaakt.”

Ruim anderhalf jaar is hij bezig geweest met de timelapse (betekenis: tijdsverloop). „Niet elke dag, maar alles opgeteld is het wel een volle maand werk geweest. Een passieproject naast mijn reguliere klussen. Elk jaargetijde was ik bezig, op verschillende plekken. Elk seizoen heeft een eigen karakter en de stad verandert steeds. Overigens: het is geen film of video. Ik maakte foto’s.”

Over het waarom is hij duidelijk. „Utrecht is zo’n mooie stad, met prachtige contrasten tussen historische delen en nieuwe gebouwen en wijken. Het was makkelijk om eraan te beginnen. Ik begon georganiseerd en had nagedacht over wat ik wilde fotograferen, de beste plekken uitgezocht, veel shots gemaakt. Maar op een gegeven moment ben ik rond gaan fietsen langs plekken en evenementen en meer gaan improviseren.”

'Iedereen kan het'

Het leverde een video op die twee minuten lang is. „Dat hadden ook tien minuten kunnen zijn, zoveel materiaal heb ik. Ik ben er gaandeweg beter in geworden en heb eerder gemaakt materiaal eruit geknipt. Later zal alles te zien zijn op Instagram.”

Het project levert Ter Mors de nodige naamsbekendheid op en dus is het reclame voor zijn betaalde werk. „Maar daar was het me niet om te doen. Ik wilde vooral mensen blij maken met dit filmpje. Het mooie is ook: iedereen kan het. Gewoon doen.”