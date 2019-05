Bijzondere boodschap voor jarige Shirley: ‘Geef me een tweede kans’

Video Nog zes jaar burgemees­ter Jan van Zanen?

9:12 Een van de meest geliefde burgemeesters uit de Utrechtse regio wil nog eens zes jaar door als burgervader van Utrecht. De herbenoeming van Jan van Zanen (57) lijkt een zekerheid. In de stad en in de politiek is hij de laatste jaren uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd bestuurder.