Bijzondere kunst op Berlijnplein: gestapelde caravans

Daar is ook de 42-jarige Van de Luijtgaarden debet aan. Zijn fraai beschilderde caravans stonden eerder op festivals als Oerol en Lowlands. ,,Dat was een succes. Caravans zorgen voor een ongedwongen sfeer. Terug naar de kindertijd, los van de dagelijkse sleur, zoiets. Mensen worden er relaxed van.’’

Penthouse

Alle reden dus om ermee door te gaan en er een stuk of twintig te stapelen, ondersteund door zeecontainers. ,,Ik wil er ook een statement mee maken. De stad blijft maar groeien, de huizenprijzen stijgen explosief. Maar het hoeft niet allemaal zo duur. Kijk maar hier, zo kan het ook.’’ Lachend: ,,De bovenste is de penthousecaravan, die is het duurst.’’ Het project deed hij met vele vrijwilligers. Ook wethouder Diepenveen maakte, geholpen door zijn ambtenaren, van een van de caravans een Mondriaan op wielen. Een maand blijft de caravantoren staan en in die periode komen scholen op bezoek. Al hoopt Van de Luijtgaarden dat het langer kan. ,,Desnoods blijven alleen de zeecontainers.’’

Volgend project? ,,Een drijvend dorp van caravans. Misschien ergens in Oost-Groningen. Of liever nog op ’t IJ. Dan wordt het wel minder positief dan hier, maar rauwer. Het gaat goed met de economie, maar het klimaat gaat naar de verdoemenis. Er is best een kans op een ramp. De vraag is: hoe wapen je je daartegen?’’