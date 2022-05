Bijzondere overkapping op perron station Driebergen-Zeist op Erfgoedlijst

met video Familie van tijdens WK-finale doodgesto­ken Richard (25) barst in tranen uit na uitspraak: 11,5 jaar cel

Twaalf jaar lang heeft de familie van Richard Houtveen (25) op deze dag gewacht. Volgens de Utrechtse rechtbank is het toch Abdelkader ‘Appie’ L. uit Harmelen geweest, die in 2010, na de verloren WK-finale tegen Spanje, Richard met een scherp voorwerp in het hart stak. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11,5 jaar.

15:46