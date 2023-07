Bijzondere voedselfabriek zonder baas: op deze plek in Culemborg werkt iedereen samen

Stadhuis Nieuwegein gaat op de schop (en zo gaat het eruit zien)

Afgelopen week is de verbouwing begonnen van het Stadshuis in Nieuwegein. Volgens de gemeente begint het leven nu pas op de eerste en tweede verdieping, wat het gebouw voor de bezoeker erg onpersoonlijk maakt. Daar moest dus verandering in komen.