Biltenaren gaan meepraten over toekomst De Bilt

Aanleiding voor de gebiedsconferentie is de omgevingsvisie die er aan zit te komen. Met de conferentie wil de gemeente een abstract onderwerp als de omgevingsvisie bespreekbaar maken. Gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie op te stellen volgens de omgevingswet die er aan zit te komen.



De gemeente heeft in aanloop naar de conferentie dertig interviews met bewoners van de kern De Bilt gehouden. Daaruit zijn driehonderd thema's gekomen die allemaal met de toekomst van De Bilt te maken hebben. Wethouder Anne Brommersma heeft de dorpskern De Bilt in haar portefeuille. ,,Deze conferentie is een pilot voor de hele gemeente De Bilt. We gaan het echt ergens over hebben vanavond.''