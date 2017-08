Bilthoven krijgt grootste kinderkledingwinkel van Nederland

CEO Erik Mulder is geen vreemde in de branche. Zijn webwinkels, die vallen onder de Kinder Kledinggroep behoren, volgens de top 100 van e-commerce magazine Twinkle, tot de honderd grootste webwinkels van Nederland. Daar wilde hij het echter niet bij laten, dus opent hij 1 september zijn eerste fysieke kinderkledingwinkel: The Kids Republic.



,,Onze winkel is wel tien keer zo groot als een traditionele winkel”, zegt Mulder trots. ,,Volgens onze informatie is er geen heel grote kinderkledingwinkel in Nederland. Je hebt babywinkels, maar die verkopen ook bedjes en maxi-cosi’s. Wij zijn qua collectie, oppervlakte en kleding vanaf september toch echt de grootste kinderkledingwinkel van ons land.”