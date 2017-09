Bilthovenaren gaan zélf onveilige fietsroute op Jan Steenlaan aanpakken

Het is een initiatief van de bewonersvereniging Bilthoven Noord, de wijkraad De Leijen, scholen en sportclubs. De werkgroep neemt zich voor alle belangen zorgvuldig af te wegen en rekening te houden met eerdere onderzoeken en wensen van de gemeenteraad. Er is een onafhankelijk voorzitter benoemd. De werkgroep wil de uitkomsten rond de jaarwisseling aan het college aanbieden.

De Jan Steenlaan is een belangrijke toegangsweg voor de wijk De Leijen, de bedrijven aan de Rembrandtlaan en scholen en sportclubs. Dagelijks wringen zich duizenden auto's en fietsers langs elkaar in het nauwe deel tussen de Rembrandtlaan en de Jan van Eycklaan. Met name in de spitsuren levert dit levensgevaarlijke situaties op.