Bilthovens gezin ruw gewekt door gewelddadige overvallers

Omdat er sprake was van een gewelddadige overval werd ook een ambulance opgeroepen, maar geen van de bewoners is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of de bewoners verwondingen hebben opgelopen.

Na de overval werd de omgeving door de politie met linten afgezet en deed de recherche onderzoek in de woning. Een politiehond werd ingezet op zoek naar mogelijke sporen van de daders. Doorgaand verkeer, waaronder veel naar school gaande scholieren, moest ter hoogte van de woning omdraaien en via een andere route de weg vervolgen.

Buurtpreventie

Volgens een naaste buurman is het al de tweede of derde keer in relatief korte tijd dat er een inbraak of overval bij het gezin met twee jonge kinderen is geweest. Een jaar geleden zou de auto van het gezin uit de garage zijn gestolen. Op het scherm van zijn telefoon laat de buurman de Buurtpreventie-groepsapp zien, waarop te lezen valt hoe de buurt op de hoogte wordt gesteld van de gewelddadige overval op het gezin.