Bilthovense Petra tuimelde met haar fiets in een zinkgat: ‘Ik heb nu een goed verhaal voor elk verjaardagsfeestje’

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:17 Vanavond is de kick-off van het project Snuffelfiets in Vianen. Met dit project van de provincie Utrecht gaan vijfhonderd inwoners met een kastje op hun fiets fijnstof meten. Vandaag krijgen vijftien deelnemers die wonen en/of werken in de gemeente Vijfheerenlanden hun kastje uitgereikt van Team Sportservice Vianen. Met een app kunnen zij de resultaten van de fijnstofmetingen op hun gereden routes zien. Hiermee doen de deelnemers niet alleen nuttige metingen voor de provincie, maar kunnen zij ook gezondere keuzes maken in de toekomst.