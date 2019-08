Bilthovense vrouw viel onderburen jarenlang lastig: ‘Hoop dat je andere zoon ook doodgaat!’

Al 28 jaar lang woont het echtpaar aan de Uranuslaan in Bilthoven. Als zij een nieuwe bovenbuurvrouw krijgen, is er in het begin nog weinig aan de hand. Maar na verloop van tijd krijgt het echtpaar geluidsoverlast. Meerdere malen gaan ze het gesprek aan, maar zonder effect. In november 2016 stappen ze daarom naar de woningbouwstichting, die hen adviseert een logboek bij te houden.

En dat doet het echtpaar: een jaar lang worden alle momenten van overlast bijgehouden. Zo horen ze veel scheldpartijen vanuit de woning van de buurvrouw, met termen als ‘kankerdit, kankerdat, ik hak je ballen eraf’, vertelt de rechter. Volgens verdachte J.B. is daar geen sprake van: ,,Ik bespreek problemen weleens over de telefoon met vriendinnen, maar dat soort termen gebruik ik niet, hoor.”

Stopgesprek

In juni 2017 overlijdt een van de twee zoons van het echtpaar aan kanker. Via de woningbouwstichting wordt een brief gestuurd naar B., met het verzoek om daar rekening mee te houden. Dat doet ze echter niet en ze schreeuwt zelfs naar de slachtoffers dat het ‘leuk is dat hun zoon dood is’ en ‘dat ze hoopt dat hun andere zoon ook snel doodgaat’. De wijkagent voert daarop een gesprek met haar, waarin hij haar uitlegt dat het afgelopen moet zijn met de overlast.

Naar aanleiding van alle overlast hangt het echtpaar een camera op. ,,Ik durfde mijn huis niet uit zonder te kijken of zij er was’’, vertelt mevrouw daarover. ,,Ik was altijd bang in huis, dus ik keek altijd of zij niet om de hoek stond als ik naar buiten wilde.’’

Die camera staat gericht op de hal van de portiek waar beide partijen wonen. In augustus 2017 loopt het opnieuw uit de hand. Een derde buurman is aan het klussen in zijn berging, als B. met een sigaret binnenkomt om haar fiets in haar berging te zetten. Op camerabeelden is te zien dat ze de hal inloopt met een sigaret en weer terugloopt. Die sigaret zou ze naar de klussende buurman hebben gegooid, die boos achter haar aangaat en met een jas een slaande beweging maakt, zo is te zien op de beelden.

Seksuele intimidatie

Maar volgens B. slaat hij haar daarbij vijf tot zes keer op haar billen. Ze doet aangifte van seksuele intimidatie. ,,Hij sloeg mij hard op mijn billen, precies op die plek. Terwijl toch duidelijk is dat dat niet mag.’’ Maar het OM vindt dat het om een valse aangifte gaat, bedoeld om de buurman zwart te maken. Daar is de rechter het mee eens: ,,Ik kan me voorstellen dat u aangifte doet van mishandeling, maar seksuele intimidatie zie ik niet op die beelden en dat maak ik ook niet op uit uw verklaringen.’’