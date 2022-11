Binnenkijken in meest bijzondere villa’s en buitens aan Stichtse Lustwarande: ‘Ze zijn een beetje van iedereen’

Oranje­koorts? Zo hangt de vlag erbij in de Utrechtse kroegen

Over ruim een week gaat de bal rollen in Qatar, maar van WK-koorts is in onze regio nauwelijks sprake. Toch kun je in een aantal cafés straks weer ouderwets feest vieren en Oranje kijken, terwijl andere kroegen bewust een keertje de slingers en vlaggetjes in de doos laten. Hoe verdeeld is de horeca?

12 november