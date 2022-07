Binnenkort een Big Mac halen bij de McDrive in Maartensdijk? De buren moeten er niet aan denken

Hier in Utrecht komt een nieuwe middelbare school: ‘School voor nieuwsgie­ri­ge wereldbur­gers’

Utrecht is volgend jaar een nieuwe middelbare school rijker: het Limus College in Vleuten-De Meern. Op de spiksplinternieuwe school is plek voor duizend vmbo-, havo- en vwo-leerlingen. Die krijgen in de eerste drie jaar voornamelijk samen les, werken aan de hand van maatschappelijke vraagstukken, projecten én met zo min mogelijk toetsen.

9:00