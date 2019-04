Binnenkort in Utrecht: over-de-topstroopwafels eten aan het Vredenburg

Van Wonderen Stroopwafels heeft al drie vestigingen in Amsterdam en opent binnenkort dus een zaak in Utrecht. De vestiging in Utrecht wordt het eerste stroopwafelcafé. Je kunt er straks ook terecht voor een kop koffie, lunch, of ontbijt en bestelt er niet alleen luxe stroopwafels maar ook croissants en yoghurt. Je kunt het lekkers voor onderweg meenemen, maar je kunt er in het café ook uitgebreid voor gaan zitten.