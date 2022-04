Binnenstad van Utrecht stroomt als vanouds vol voor vrijmarkt: ‘Hier kent niemand ons’

Een tweedehands blouse voor een paar euro, een 9-jarig jongetje dat muziek maakt met zijn vader, eieren gooien voor 1 euro per stuk en drommen bezoekers. De vrijmarkt in Utrecht was dinsdagavond als vanouds, of corona er nooit is geweest.