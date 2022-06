Bizarre ochtend voor Thomas (34): dieven stelen het stuur van zijn auto, maar worden op heterdaad betrapt

Stinkend grachtwa­ter, poep en mest in de straten? Zo vies was middel­eeuws Utrecht helemáál niet

Was Utrecht in de middeleeuwen een vieze stad? Waarom waren inwoners zo bang voor stank? En wat deden ‘slijkburgers’ eigenlijk? Ook eeuwen geleden waren mensen al bezig met gezond leven, is te zien op de gloednieuwe tentoonstelling De Gezonde Stad, die donderdag opent in het Centraal Museum in Utrecht. Mét De Vaandeldrager van Rembrandt.

31 mei