Blaftaks de deur uit? Hondenbezitter Heuvelrug klaar met belasting: ‘Het systeem klopt niet meer’

Cruise­schip meert eindelijk aan in Nieuwegein: hier vertoeven straks 4 maanden lang 96 vluchtelin­gen

Een eetzaal, loungezaal, dek met uitzicht over het Merwedekanaal en een - weliswaar gedeelde - eigen kamer met badkamer. Vluchtelingen mogen zich in Nieuwegein voor vier maanden onderdompelen in de luxe van een cruiseschip. ,,Een paar weken op zo’n boot op cruise is hartstikke leuk, maar vier maanden hier is een ander verhaal.”

8 november