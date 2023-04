Blauwe hekken om monumentale kraan moeten weg, maar eigenaar wél verantwoordelijk voor ongelukken

DE KWESTIE Wat vindt u: is het goed dat Utrecht bijstands­re­gels voor jongeren versoepelt?

Utrecht stopt met strenge bijstandsregels voor jongeren. Vorig jaar begon de gemeente een proef, nu wordt het soepelere bijstandsregime permanent ingevoerd. De stad zegt zo jongeren beter te kunnen helpen. Wat vindt u: is het fair om andere regels voor bijstandsuitkeringen te hanteren in Utrecht dan in de rest van Nederland? En zijn er andere oplossingen te bedenken om jongeren te helpen?