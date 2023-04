‘Bloeddruk meten net zo belangrijk als een bezoek aan tandarts’: campagne UMC en FC Utrecht

Ouderenmis­han­de­ling is meer dan alleen geweld: ‘Mishande­ling kan ook psycholo­gisch zijn’

Het misleiden van ouderen, financiële uitbuiting, verwaarlozing en buitensluiten. Ouderenmishandeling is meer dan alleen fysiek geweld. De oudervereniging Heuvelrug senioren organiseert lezingen op 13 april in Maarn, 24 mei in Leersum en 14 juni in Driebergen. Marianne Overberg, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris bij Stichting De Koperhorst in Amersfoort, geeft de lezingen om ouderen bewuster maken.