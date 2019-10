Bloedprikdieven hebben in Utrecht wéér een bejaard slachtoffer gemaakt

VIDEO Eerst was er schaamte, maar nu vlogt de Bunnikse Bijstand­boy over zijn depressies en ‘onze belasting­cen­ten’

Waar hij zich eerder schaamde voor zijn situatie, is het nu zijn handelsmerk: Ivo Jager (30), ofwel 'Bijstandboy', deelt via YouTube zijn leven, dat in het teken staat van zijn mentale gezondheid, de bijstand en... Bunnik. „Mensen die door mentale klachten in de bijstand zitten zijn niet gerepresenteerd in het straatbeeld en daar wil ik verandering in brengen."