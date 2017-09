Bloemen en trofee voor Huis de Wiers, winnaar Gouden Pollepel 2016-2017

Drukke dagen

Het zijn drukke dagen voor chef-kok Prijn. Afgelopen vrijdag opende hij samen met Sanne en Wiete van den Tempel een zaak in Vleuten. Aan de Odenveltlaan in het oude dorpshart, op de plek van restaurant De Brouwerij, is brasserie De Brouwerij gevestigd. Prijn blijft overigens in Huis de Wiers in Nieuwegein koken. Chef-kok in de Vleutense brasserie is Thomas Mulder.