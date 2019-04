Bloemenzee 24 Oktoberplein wordt volgende week weggehaald, over monument wordt nog nagedacht

agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

10:30 Er zal vandaag uitspraak worden gedaan in de moordzaak die 28 november 2017 plaatsvond in Nieuwegein. Adjai ‘Chico’ Badloe werd doodgeschoten toen hij voor zijn huis aan de Apolloburg uit zijn auto stapte. Badloe was naar verluid actief in de cocaïnehandel. In maart werd tegen de verdachten van de moord 23 en 24 jaar geëist.