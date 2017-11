Bloemetjes en de bijtjes moeten terug in de Biltse wijken

Stapvoets gaat de nieuwe spoorbrug naar het water

10:41 De nieuwe spoorbrug tussen de oude stad Utrecht en het nieuwe stadsdeel Leidsche Rijn is op weg van de bouwplaats naar zijn definitieve locatie over het Amsterdam-Rijnkanaal. Stapvoets rollen zo’n 640 wielen de 3 miljoen kilo staal voorwaarts over een speciaal aangelegde bouwweg.