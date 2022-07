Blokkeerboeren brengen nacht door bij distributiecentrum en weigeren te vertrekken

Blokkeerboeren bij Jumbo Nieuwegein blijven slapen: ‘Als we om vijf uur weggaan, zetten we onszelf voor lul’

De sfeer onder de boeren is goed. Sommigen doen een dutje in een ligstoel. Anderen roken een sigaretje of drinken een pilsje. Rondom de trekkers staan tientallen lege kratten bier. ,,De stemming is prima”, zegt boer Jos uit Leusden. ,,De politie is gisteravond voor het laatst geweest. De burgemeester hebben we nog niet gezien. Wel honderden sympathisanten die kwamen kijken.”