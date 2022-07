Blokkeerboeren ruimen na nacht bij distributiecentrum Jumbo hun spullen tóch wel op

De boeren vegen met bezems de straat bij het distributiecentrum schoon en klappen hun meegebrachte tafeltjes en stoelen in. Volgens verschillende boeren hebben de aanwezige politieagenten hen medegedeeld dat zij om 12.00 uur het terrein van supermarktketen Jumbo moeten verlaten.

De tientallen trekkers maakten het maandag en vanochtend de vrachtauto's met voorraad voor het distributiecentrum onmogelijk om er in of uit te komen. Bij de toegangswegen van bedrijventerrein De Liesbosch stonden ook vanochtend weer lange rijen met stilstaande vrachtauto’s.

Ultimatum

De politie kan niet bevestigen dat de boeren een ultimatum hebben gekregen en om 12.00 uur moeten vertrekken. Volgens een woordvoerder ‘zijn ze nog altijd met de boeren in gesprek’.

De sfeer onder de boeren is goed. Sommigen deden vanochtend een dutje in een ligstoel. Anderen rookten een sigaretje of dronken een pilsje. Rondom de trekkers stonden tientallen lege kratten bier. ,,De stemming is prima”, vertelde boer Jos uit Leusden. ,,De politie is gisteravond voor het laatst geweest. De burgemeester hebben we nog niet gezien. Wel honderden sympathisanten die kwamen kijken.”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm De protesterende boeren voor het distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein ruimen hun spullen op. © AD

Onderhandelingstafel

Jos en zijn collega’s uit Lunteren, Renswoude en andere plaatsen uit de omgeving gaven vanochtend nog aan 'niet van plan om vandaag te vertrekken uit Nieuwegein’. ,,Pas als er een resultaat komt aan de onderhandelingstafel.”

Vanochtend wurmden auto’s zich het bedrijventerrein op tijdens de ochtendspits. Het ongemak leidde vooralsnog niet tot boze reacties van burgers. ,,Het is vervelend”, aldus een werknemer van een logistiek bedrijf op de Liesbosch. ,,Maar ik had er rekening mee gehouden.”

Vrachtwagen vol koffiemelk

Voor de ingang van het distributiecentrum stonden twee chauffeurs voor hun vrachtwagen. Het zijn Wim uit Tegelen en Minimann uit het Duitse Wuppertal. Wim had zijn vrachtwagen vol met koffiemelk voor het distributiecentrum. Hij stond er sinds 24.00 uur. ,,Ik wist niet dat de blokkade hier nog was. Ik heb geslapen in de cabine. Tja, wat vind ik ervan? Ik heb wel sympathie voor de boeren, maar denk wel dat ze de goodwill verliezen van het volk op deze manier.”

Zijn Duitse collega Minimann is niet boos. ,,Ik heb vannacht in de vrachtauto geslapen. Mijn baas weet dat er acties zijn. Hij reageerde heel kalm. Wat moeten we anders?”

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Boeren bij de Jumbo © AD

‘Niet boos’

Een medewerker van het Jumbo distributiecentrum kwam ook langs. ,,Ik ga weer naar huis. Er is toch niets te doen nu. Ze zeggen dat het nog wel tot vanavond kan duren. De politie gaat eerst Woerden ontruimen en daarna is Nieuwegein aan de beurt.” In het distributiecentrum zijn ze niet boos op de boeren, aldus de medewerker. ,,Ik begrijp de boeren wel.”

Een woordvoerder van de gemeente Nieuwegein kon vanochtend niet aangeven wat de burgemeester gaat besluiten. Dat zal afhangen van het overleg met het OM en politie, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm Boeren bij de Jumbo © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.