Blunder met begroting: Utrecht houdt miljoenen over...en toch is oppositie woedend

De oppositie in Utrecht is woedend, omdat de gemeente een forse blunder heeft gemaakt in de begroting. Door die ‘supervervelende’ fout houdt de gemeente jaarlijks 4,6 miljoen euro meer over dan gedacht. Dat maakt de critici niets uit: ‘Er is ons een rad voor ogen gedraaid’.