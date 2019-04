Blunder OM: foto kroongetuige Nabil B. per ongeluk toegevoegd aan strafdossier

Het Openbaar Ministerie heeft per ongeluk een foto van kroongetuige Nabil B. toegevoegd aan het dossier dat naar de advocaten van de twaalf liquidatieverdachten in het zogeheten Marengo-proces is gegaan. Nabil B. heeft 40 belastende verklaringen afgelegd over Ridouan Taghi en Saïd Razzouki, de meestgezochte criminelen van Nederland.

Het rondsturen van een politiefoto van de kroongetuige is uiterst pijnlijk voor het OM, omdat Nabil B. in een zeer zwaar beschermingsprogramma is opgenomen. Toen bekend werd dat hij kroongetuige was geworden, werd zijn onschuldige broer Reduan als vergelding vermoord. „Dit is een fout geweest en wij vragen u hiermee prudent om te gaan”, zei officier van justitie Cynthia de Jong tegen de advocaten van de twaalf verdachten in het omvangrijke strafproces. Het OM heeft eerder moeten toegeven fouten te hebben gemaakt bij de inschatting van het gevaar dat de familie van de kroongetuige liep.

Dat De Telegraaf inmiddels over de politiefoto van Nabil B. beschikt en deze geblurd heeft gepubliceerd is volgens het OM gevaarlijk. Het OM denkt dat deze foto is gelekt door een advocaat. „Wij zijn geschrokken van deze fout, maar wij schrikken nog meer van het feit dat de foto wordt gedeeld. Er is een onverantwoord risico genomen met de veiligheid van de kroongetuige en zijn familie.”

Groot aantal liquidaties

Volledig scherm Taghi (41) wordt gezocht omdat hij volgens het OM opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een groot aantal liquidaties. Nabil B. heeft 40 belastende verklaringen over hem afgelegd. © Politie Taghi (41) en Razzouki (46) worden gezocht omdat zij volgens het OM opdracht hebben gegeven tot het uitvoeren van een groot aantal liquidaties. De twee criminelen uit Vianen en Utrecht zijn al enige tijd voortvluchtig. Het OM heeft een recordbedrag van 100.000 euro op de twee criminelen gezet. Het gaat in elk geval om drie moorden en vijf pogingen tot moord, en de verwachting is dat de twee nog veel meer liquidaties op bestelling hebben laten plegen. Opsporingsinstanties gaan ervan uit dat zij zeker twintig moorden op hun geweten hebben. Volgens het OM gaat de jacht op de twee onverminderd door.



Het OM maakte tijdens het proces bekend dat als Taghi en Razzouki niet spoedig zijn opgepakt, zij mogelijk per verstek worden vervolgd. „Op dit moment houden wij er rekening mee dat het mogelijk een vervolging bij verstek zal worden, hoewel de aanhouding van beide verdachten nog steeds de hoogste prioriteit heeft van politie en justitie”, zei officier van justitie De Jong. Inmiddels kent het alsmaar uitdijende Marengo-proces liefst twaalf verdachten. Recent werd in een woning in Leidsche Rijn ook Mohamed el A. aangehouden, die in nauw contact stond met Taghi. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de crimineel Ranko Skekic en de poging een andere crimineel te doden. Ze zouden belastende verklaringen gaan afleggen over de bende van Taghi. ‘10 juni moeten die honden getuigen en daarvoor moeten ze weg zijn’, stuurde Mohamad volgens het OM aan zijn broer Charif el A.

Ondanks het feit dat het OM beschikt over een kroongetuige en tienduizenden berichten die door de verdachten werden verstuurd met versleutelde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) zal het onderzoek nog enige tijd voortduren. De veertig verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd worden nog onderzocht. Bovendien moeten ook de advocaten van de andere verdachten de gelegenheid krijgen de kroongetuige te verhoren. Dat zou in het najaar van 2019 kunnen gebeuren.

Reactie minister