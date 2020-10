BN’ers flaneren zonder mondkapje op rode loper tijdens sobere uitreiking Gouden Kalf

Scholieren Jordan Montessori Lyceum moeten in pauze samenge­pakt in partytent staan: ‘Een andere oplossing is er niet’

1 oktober Scholieren van het Jordan Montessori Lyceum in Zeist zijn boos op de schoolleiding. Die drijft hen in de pauze naar het schoolplein om docenten de ruimte te geven, zeggen ze. Ook als het regent worden de leerlingen naar buiten gestuurd, dan staan ze samengepakt in een partytent waarin het lastig is om anderhalve meter afstand te houden. De school zegt dat er geen andere oplossing is.