Kort geding Zembla tegen UMC Utrecht om toegangsverbod

Bewoners willen actievere houding gemeente bij rattenover­last De Bilt-West

7:04 Het is vijf voor twaalf voor de bewoners van De Bilt-west die zitting hebben in de klankbordgroep Rattenoverlast. Er wordt al erg lang gepraat in de klankbordgroep, maar dat heeft tot nu toe alleen geleid tot een flyer waarin de gemeente oproept geen vuilnis en voedsel in de openbare ruimte te gooien. De bewoners willen dat de gemeente nu eindelijk gaat handelen.