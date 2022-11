Boa's in Stichtse Vecht krijgen bodycam op uniform

Buitengewoon opsporingsambtenaren in Stichtse Vecht dragen vanaf volgend jaar bodycams. Soms krijgen boa’s te maken met onveilige situaties zoals agressie en geweld. Daarom dragen zij vanaf begin januari een kleine camera op hun uniform. Hiervoor krijgen zij eerst een training over hoe ze dit op de juiste manier gebruiken en inzetten.

,,Het gebruik van bodycams vergroot het gevoel van veiligheid van onze medewerkers”, zegt Burgemeester Ap Reinders. ,,De kans dat een incident escaleert wordt door de inzet van bodycams aantoonbaar verkleind. Daarnaast is het goed dat er bij een incident beelden worden gemaakt die kunnen helpen in het achteraf beoordelen wat er precies gebeurd is en wie welke rol in een incident had.”

De bodycam wordt pas tevoorschijn gehaald als een situatie uit de hand dreigt te lopen. De boa geeft eerst een waarschuwing en start dan pas de opname.

Beelden opgenomen, maar niet opgeslagen

Voordat de opname start, filmt de bodycam ook al in de stand-by stand. De bodycams nemen steeds beelden op, maar slaan niets op. Pas als de boa de bodycam aanzet, worden beelden opgeslagen, inclusief de 60 seconden ervoor. Dit is nodig om te kunnen zien wat de aanleiding was om de bodycam in te schakelen. Als de dreigende situatie of het incident voorbij is moet de boa’s de camera weer uitzetten.

De beelden mogen alleen worden gebruikt bij een aangifte of klacht, laat de gemeente weten. ,,Als er beelden zijn gemaakt tijdens een heftig incident kunnen de beelden vergrendeld worden tot duidelijk is of ze gebruikt kunnen worden in een strafzaak. Daarnaast hebben de mensen die zijn gefilmd het recht om hun beelden in te zien en kunnen een verzoek daarvoor indienen.”

De Ondernemingsraad (OR) moet nog instemmen met dit besluit.

